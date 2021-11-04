انطلقت فعاليات قرية زمان ضمن فعاليات موسم الرياض بالعديد من الأنشطة الشعبية والتراثية إذ تحتوي القرية على عدة مناطق للفعاليات تشمل منطقة عرض الألوان الفلكلورية الشعبية للعديد من مناطق المملكة بالإضافة للدبكة السورية والرقص المصري.

فعاليات منوعة

وتشمل القرية أيضًا على منطقة لألعاب الأطفال ومنطقة المسرح حيث يقام عليها حفلات غنائية وبجوارها منطقة المقاهي الشعبية حيث عبق القهوة العربية والشاهي والأكلات الشعبية السعودية ومنطقة عرض التحف والأدوات التراثية القديمة ومنطقة السينما.

موعد زيارة قرية زمان

وتستقبل القرية التي تقع شرق الرياض على طريق الإمام سعود بجوار أطياف مول زوارها من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحًا والدخول بالمجان.