أظهرت البيانات الأولية لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور”، تحولها إلى تسجيل الخسائر بقيمة 21.86 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 541.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

تحول للخسارة:

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة بحسب بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، للخسارة في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بقيمة 309.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 52.97% إلى 434 مليون ريال، مقابل أرباح 922.86 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام 2020.

وقالت أكوا باور إن ﺻﺎﻓي ﺧﺳﺎرة مساهمي الشركة الأم في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2021 تبلغ 27 مليون، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ بلغ 524 ﻣﻠﯾون ﷼ في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2020.

سبب الخسارة:

وأفادت الشركة أن الخسارة تعود ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض خدمات إدارة البناء و التطوير في اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، واﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع رﺳوم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاثنين ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

وأشارت الشركة إلى اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ، وزﯾﺎدة اﻟزﻛﺎة واﻟرﺳوم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.