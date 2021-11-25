ستغرب الشمس عن ألاسكا مساء اليوم ولن تشرق إلا بعد 53 يومًا أي في يوم 16 يناير 2022 بحسب ما أعلنه أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند.

وقال المسند إن هذه الحالة سوف تمتد إلى كل المناطق التي تشترك في الموقع الجغرافي على دائرة عرض 70 درجة شمالاً حيث تنسحب عليها هذه الظاهرة.

معلومات عن ألاسكا

يذكر أن ألاسكا هي أكبرُ الولايات الأمريكية، من حيثُ مساحة الأرض، فمساحتها حوالي586,412 ميلاً مربعًا (1,518,800 كـم2)، فهي أكبر بكثير من ولاية تكساس، والتي هي ثاني أكبر ولاية أمريكية.

وقد حدد الجيولوجيون ألاسكا كجزء من منطقة رانجيليا وهي منطقةٌ كبيرةٌ تتكون من العديد من الولايات والمقاطعات الكندية في شمال غرب المحيط الهادئ، وهي خاضعةٌ لشكل نشط من البناء القاري وهي أكبر حجماً من كل دول العالم ذات السيادة ما عدا 18 دولة.