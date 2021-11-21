طرحت أمانة منطقة حائل، 23 فرصة استثمارية في عدة مواقع بمدينة حائل شملت أنشطة الترفيه، والمجمعات والأسواق والمحلات التجارية بمساحات مختلفة.

وبين المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة المهندس نايف بن صالح الرشيدي، أن الفرصة متاحة في عدة مواقع وبمساحات مختلفة،مشيراً إلى أن الأمانة تتيح عبر بوابتها الإلكترونية “استثمار حائل ” العديد من الفرص الاستثمارية أمام رواد ورائدات الأعمال بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

ودعا المستثمرين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة ومواصفاتها عبر موقع “بلدي” www.balady.gov.sa أو تطبيق” فرص ” للأجهزة الذكية.