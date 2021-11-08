غادر الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس، أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وهنأ عدد من الأمراء والمسؤولين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بنجاح العملية الجراحية داعين الله أن يحفظه من كل مكروه.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر وسم “#الامير_مقرن_بن_عبدالعزيز”: “الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء”.

وهنأ الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الأمير مقرن على السلامة، مثمنًا له تواضعه وأخلاقه الرفيعة وقلبه الحنون على الجميع.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود “الحمدلله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعة والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك.. وأسأل الله أن يغفر لأخي الأمير منصور بن مقرن ويسكنه الفردوس الأعلى”.

وتوجه مسؤول الشؤون الخاصة للأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عبدالمجيد الحمودي، بالدعاء أن يمُنّ على الأمير مقرن بالسلامة، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

وتوجه الشاعر فهد المساعد بالتهنئة للأمير مقرن بن عبدالعزيز قائلاً: “الحمد لله على سلامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، حفظه الله ومتعة بالصحة والعافية.. أدام الله هذه الابتسامة الصادقة”.

وقال عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ “الحمد لله على سلامة سيّدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز .. الله يحفظه من كل مكروه و يرزقه الصحة والعافية”.