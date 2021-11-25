سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 100,636 إصابة ‏جديدة، و1,504 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 47,916,623 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 773,779.‏

وفي وقت سابق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19، وسط “إحساس زائف بالأمان” بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.

كورونا يواصل الانتشار:

وحذّر مسؤولون في المنظمة من أن فيروس كورونا قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادًا قبل الجائحة.

وأشار تيدروس في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 60% من كل الحالات المسجلة عالميًّا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا.