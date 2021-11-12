نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 9 من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح غداً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.