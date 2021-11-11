أصدر الدفاع المدني تنبيهاً متقدماً نقله عن المركز الوطني للأرصاد بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وبحسب تنبيه الأرصاد، تشمل الحالة مناطق المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس جازان:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، موضحاً أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.