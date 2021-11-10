أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص, وبلقرن, وتنومة, والمجاردة و ورجال ألمع, ومحايل .

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً .

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.