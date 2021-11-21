وجه الدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا، نقلًا عن المركز الوطني للأرصاد، بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية يشمل (حزم الجلاميد، طريف، عرعر) حتى الساعة 11 مساءً.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.