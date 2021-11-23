أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته وفقا لما يلي:

– رأس المال قبل التخفيض 320 مليون ريال.

– رأس المال بعد التخفيض 99 مليون ريال.

– نسبة التخفيض في رأس المال 69.06%.

– عدد الأسهم قبل التخفيض 32 مليون سهم.

– عدد الأسهم بعد التخفيض 9.9 مليون سهم.

– سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

– طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 22.1 مليون سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.447) سهم تقريبا.

– أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

-تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

– الموافقات: تخضع توصية خفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 314.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات النايفات، ودله الصحية، والتأمين العربية، وسلو شنز، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طيبة، وميدغلف للتأمين، وجبسكو، والأهلي للتكافل، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات النايفات، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات النايفات، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 251.42 نقطة ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 ألف سهم تقاسمتها 1215 صفقة.