تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف اليوم، الجرعة الثالثة من لقاح فيروس “كورونا”، التي تعزز المناعة ضد الفيروس ومتحوراته.

أمير الجوف يحث الجميع على تلقي الجرعة الثالثة

وحث سموه على المبادرة بالتسجيل للحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة عبر المراكز التي هيأتها وزارة الصحة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

كما تلقى وكلاء ومنسوبو الإمارة الجرعة التنشيطية الثالثة، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي.