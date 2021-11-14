رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله –، على إعلانه إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في مدينة الرياض، والتي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

إضافة هامة ونوعية:

وقال سمو أمير الرياض بالنيابة : إن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الذي أعلن عنه سموه يشكل إضافة هامة ونوعية، واستمراراً للرؤى الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن، حيث تشهد المملكة مع قائد التغيير وملهم الشباب سيدي سمو ولي العهد – أيده الله -، خطوات طموحة اجتذبت أنظار العالم، وضاعفت إرادة الشباب في سبيل صناعة مستقبل مبشر وواعد.

علامة فارقة في قلب العاصمة:

وأضاف سموه أن مدينة الأمير محمد بن سلمان الواعدة ستكون علامة فارقة في قلب العاصمة الرياض، التي تشهد نهضة تنموية على كافة المستويات بخطط إستراتيجية طموحة ودعم لا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث ستسهم في تنمية القطاع غير الربحي وخدمة المجتمع.

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع برؤيته المستقبلية والذي يمثل الإنسان محوره الرئيس امتداد لطموحات سمو سيدي ولي العهد ودعمه للإبداع والابتكار واهتمامه بالعلوم والتطورات التقنية، والعمل على تنمية الشباب وتحقيق طموحاته، وشغفه بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لمستقبل الوطن والعالم.