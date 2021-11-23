استضاف الأمير سعود بن نايف، أمير الشرقية، في مجلس الاثنينية الأسبوعي، أمانة المنطقة الشرقية.

وأضاف سمو #أمير_الشرقية

أن جائحة كورونا أفرزت مجموعة من الشباب والشابات الفاعلين والمُمكنين من اداء العمل. pic.twitter.com/hNms99icoQ

— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 22, 2021

وقدم أمين الشرقية فهد الجبير عرضًا عن جهود الأمانة خلال جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ووجهاء وأعيان المنطقة، ومسؤولي الجهات الحكومية.

مشاريع لا تتوقف:

وأكد أمير الشرقية أن المشاريع والخدمات التنموية أستمرت خلال جائحة كورونا ولم تتوقف، وأسواق النفع العام لم تتأثر وذلك بتوجيه ومتابعة من القيادة حفظها الله.

وأضاف أن جائحة كورونا أفرزت مجموعة من الشباب والشابات الفاعلين والمُمكنين من أداء العمل.