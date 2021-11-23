أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في المنطقة لم تقف خلال فترة الجائحة بل كانت هناك مشاريع تدشن في كل وقت.

جاء ذلك خلال استضافة سموه أعيان ووجهاء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية في “مجلس الاثنينة الأسبوعي” مساء أمس الاثنين.

المملكة مليئة بالخيرات

ونوه سموه بأن توجيهات القيادة الرشيدة أكدت على جميع الإدارات الحكومية كل في مجاله بأن لا تتأثر حياة الناس خلال فترة الجائحة سواء من مواد غذائية أو مواد أخرى يحتاجها الإنسان، وقال سموه ” كما لاحظ الجميع أن أسواق النفع العام كانت مليئة ولله الحمد بكل المنتجات ولم تنقطع أي مادة غذائية أو كمالية خلال فترة الجائحة”.

وأشاد سموه بما قامت به أمانة المنطقة الشرقية وأمانة محافظة الأحساء وأمانة حفر الباطن كل في نطاق موقعه خلال الجائحة.

شكرا للأبطال

وأعرب سموه عن شكره لأبطال الفترة الماضية الذين يتمثلون في جمع كبير من المتطوعين، وقال: “نخص بالشكر الذين ساهموا بشكل مميز في كل المحافظات بلا استثناء، ولبوا النداء دون تعثر وكانوا مبادرين ومتحمسين لأي عمل كلفوا به”.

وأضاف سموه “إن كان هناك شيء إيجابي في هذا الجائحة فهو أنها أفرزت في الحقيقة مجموعة من الشباب والشابات كل في مجاله لأن يكونوا فاعلين وممكنين يستطيعون أداء الأعمال بتميز وإتقان ويُعتمد عليهم”.

كما أعرب سموه عن شكره لمعالي أمين المنطقة الشرقية وأمناء المحافظات وقال “الشكر موصول لجميع الإدارات الحكومية في كل مكان”.

العودة للحياة الطبيعية

واختتم سموه بقوله ” إن شاء الله نعود كل فترة ونرى الأرقام في ثبات والتزامنا أيضا يحفزنا على التقليل من الإجراءات كلما كانت الحالة تسمح بذلك ، ونعود بشكل حذر ، وسعيد برؤية الكثيرين الذين لم أرَهم منذ فترة طويلة ليس لتقصير منهم ولامني ولكن التزاما بما يصدر من تعليمات”.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن جهود الأمانة خلال فترة جائحة كورونا وتكامل الجهات في المنطقة للحد من تفشي الجائحة .

حضر المجلس صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر آل سعود، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.