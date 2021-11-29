يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، يوم غدٍ الثلاثاء 25 ربيع ثاني 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021 م، اجتماع اللجنة الدوري للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 م بحضور أعضاء اللجنة العليا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى أرامكو السعودية وسابك وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة.

جدول أعمال لجنة السلامة المرورية

وسيقدم أمين عام اللجنة الأستاذ عبدالله بن سعد الراجحي عرضًا يتضمن تقريرًا عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة التي تشمل حوادث الوفيات وحوادث الإصابات البليغة للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك تحليل لأنواع وأسباب هذه الحوادث الجسيمة وأهم الحلول التي تساهم في خفض هذ الحوادث.

كما سيتم استعراض أهم مستجدات أعمال اللجنة بالمنطقة، والتي تشمل آخر مستجدات مشروع معالجة النقاط السوداء داخل المدن وعلى الطرق السريعة بالمنطقة وأثره الإيجابي في خفض أعداد الحوادث الجسيمة، وكذلك أهم الجهود الضبطية والهندسية خلال هذا العام والاستعدادات لموسم الربيع والأمطار، ومن ثم مستجدات الطريق الآمن.

كذلك سيتم مناقشة مستجدات ربط شارع الملك عبدالعزيز بطريق الظهران – الجبيل السريع، ومستجدات النسخة السادسة من جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، ونتائج الحملة الثانية من الحملات التفتيشية لمنع بيع الإطارات المستخدمة والمتهالكة بجميع مدن ومحافظات المنطقة، كما سيبارك سموه توقيع عدد من الاتفاقيات.