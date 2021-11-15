دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، التي أطلقها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم العريفي والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من منسوبي التجمع.

فوائد التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

ونوه سموه بما توليه الدولة من رعاية وحرص على تطوير القطاع الصحي، ومواكبة المتطلبات، مشيراً إلى أهمية تعريف بالمجتمع بفوائد التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والحرص على بيان الآثار الإيجابية لأخذها، مشيداً بجهود التجمع ومنسوبيه في وصول هذه الحملة لعدد من المحافظات.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة، التي تشمل العديد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأولية.

وأكد أن الحملة تسعى بالدرجة الأولى للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الأنفلونزا، مثل كبار السن والأطفال ومصابي بعض الأمراض المزمنة، مثمناً تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه الحملة.