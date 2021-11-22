رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، اجتماعاً لمناقشة احتياجات ذوي الإعاقة بالمنطقة، بحضور ممثلي أمانة المنطقة، والشؤون الصحية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

دعم القيادة المستمر

وقال سموه : إن رؤية المملكة 2030 أكّدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، إضافة لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة ” ، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، سخرت الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

توفير احتياجات ذوي الإعاقة

وبحث الاجتماع دعم البرامج والمبادرات لذوي الإعاقة والسعي لتحقيق الأهداف المنشودة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب وتوعية وإرشاد، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والتأهيل المهني للمستفيدين، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة , وتحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة، وضمان وجود مرافق بالمنطقة مواءمة لهم تكون متوافقة مع المعايير القياسية والمواصفات الفنية، وتعزيز التواصل المجتمعي وتبادل الخدمات المشتركة لتحسين الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم التطرق إلى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، ووضع تصور يهدف لتقديم أفضل الخدمات لهم ويسهم في إدماجهم اجتماعيًا وييسر لهم حصولهم على الخدمات كافة.