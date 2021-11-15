استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى مكونًا من كافة لجانه المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والذي يزور المدينة المنورة تجسيدًا للأدوار المهمة التي يقوم بها مجلس الشورى.

زيارة وفد الشورى

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الدور الأساسي والمهم لمجلس الشورى في المملكة، وما يضمه من كوادر وخبرات على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، مُرحبًا سموه بأعضاء المجلس ورؤساء اللجان في المدينة المنورة، راجيًا من الله تعالى أن تُحقق هذه الزيارة المزيد من التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، قدم عضو المجلس رئيس الوفد شكره لسمو أمير المنطقة على ما وجده وفد مجلس الشورى من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدًا بما شهدته المدينة المنورة من تنمية وتطور وازدهار، ومؤكدًا على أهمية الزيارات والاجتماعات التي عقدها الوفد خلال الزيارة، للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، انطلاقًا من دور مجلس الشورى الرقابي، وحرص أعضائه على ملامسة جميع ما يقدم على أرض الواقع من مختلف الجهات.

متابعة أمير المدينة للمشروعات

وأكد الدكتور محمد الجرباء أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في المنطقة قدمت تصورًا إيجابيًا عن حجم الأعمال والمشروعات المنجزة التي تثلج الصدر، مُشيرًا إلى أنه قد كان للمتابعة الواضحة والمستمرة من سمو أمير المدينة المنورة الأثر الإيجابي في هذه الإنجازات الملحوظة والتي تحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

ويضم وفد المجلس في زيارته لمنطقة المدينة المنورة عددًا من أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم المهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور ياسر حافظ، والأستاذ أسامه الخياري، واللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور هاني خاشقجي، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور فهد الطياش، والأستاذ يزيد التويجري، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتور هتان تمراز، والأستاذ محمد الحميضي، والدكتور عطية العطوي، والمهندس محمد العلي.