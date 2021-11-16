رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الإعلان عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية أوكساچون، أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط نيوم الرئيسي، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

مشروع تنموي عملاق:

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن أوكساچون مشروع تنموي عملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وكذلك يأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل نيوم واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة، بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

نفعه على الشعب عامة:

وأكد الأمير فهد بن سلطان، أن مشروع أوكساچون سيعود نفعه على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلًا الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.