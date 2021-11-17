زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، منزل أحد منسوبي الحرس الوطني المشاركين في الحد الجنوبي وكيل رقيب فيصل بن حمود الغيثي الشمري بعد تلقيه العلاج في أحد مستشفيات منطقة الرياض، ونجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخراً، وعودته لمدينة حائل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل الشمري عدد من أقاربه وأشقائه.

وأعرب سموه عن تهنئته للشمري ولأهله وأقاربه كافة بسلامته ونجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، مبدياً سموه اعتزازه بشجاعة وإخلاص الشمري وزملائه في الحد الجنوبي ، داعياً الله أن يحفظ أمن الوطن وأن ينصر الأبطال المشاركين في الحد الجنوبي.

من جانبه قدّم فيصل الشمري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة حائل على اهتمامه متابعته لحالته الصحية أولاً بأول، مؤكداً فخره بمشاركته في الدفاع عن حدود الوطن ومقدساته ، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته ويديم عليهم الأمن والأمان.