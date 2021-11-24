روت حمدة الرويلي التي تم تداول مقطع فيديو يوثق جهودها مع أطفالها الـ18 تفاصيل معاناتها مع المنصات التعليمية والدراسة عن بعد كونها موظفة وأم لعدد كبير من الأطفال.

سيدة تتحدث عن رحلة كفاحها كونها موظفة وطالبة وأم لـ18 طفل .. التفاصيل مع #سيدتي

حمدة الرويلي – أم لـ 18 طفل: جميع من ظهر بالمقطع أطفالي .. وهذه معاناتي معهم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GImw7r9cfe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021

معاناة الدراسة عن بعد

وقالت الرويلي خلال مداخلتها مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية إن المقطع تم تصويره في بداية الأمر ونشره على جروب يضم عددًا من الصديقات وأنها حين لاحظت تذمر بعضهن من المنصات التعليمية الإلكترونية أرادت توصيل رسالة لهم حول معاناتها مع عدد كبير من الأطفال.

وأكدت الرويلي أنها أم لـ18 طفلًا منهم 9 بنات مشيرة إلى أن بينهم توائم وهي موظفة وتتابع مع أطفالها الدروس عبر المنصات التعليمية.

طلب التكريم مجرد دعابة

وقالت إنها في البداية طالبت بأن يتم تكريمها من قبل وزارتي التعليم والصحة على جهودها في متابعة المنصات التعليمية لكن من باب الدعابة في الجروب الخاص بها وبصديقاتها.