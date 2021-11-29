أكد أطباء في جنوب إفريقيا أن الزيادة السريعة في عدد إصابات كوفيد-19 الناجمة عن السلالة المتحورة الجديدة “أوميكرون” تشهد أعراضًا خفيفة في معظمها.

زيادة حادة في الإصابات:

وكشف أونبين بيلاي، الممارس العام في مقاطعة غاوتينغ، أنه سجلت نحو 81 في المائة من الحالات الجديدة، وأنه رأى زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون خلال الأيام العشرة الماضية.

وأضاف أن الحالات حتى الآن تعد خفيفة للغاية، ويعاني المرضى فيها من أعراض مشابهة للإنفلونزا، والسعال الجاف والحمى والتعرق الليلي وآلام بالجسم.

تأثير اللقاح على أوميكرون:

كما ذكر بيلاي أن الحاصلين على اللقاح منهم في حال أفضل بكثير ممن لم يحصلوا عليه.

يشار إلى أن الارتفاع الأخير في الإصابات في جنوب إفريقيا كان بين أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأكد أطباء أن أعراض كوفيد-19 في الغالب خفيفة بين هذه الفئات العمرية.