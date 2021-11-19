عاد البرازيلي أنسيلمو، لاعب الفريق الكروي الأول في نادي النصر، ووجه صدمة إلى جماهير النادي وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الرائد غدًا في الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنسيلمو لعب فقط 45 دقيقة:

ولعب اللاعب البرازيلي فقط 45 دقيقة أمام نادي الاتحاد، منذ انضمامه إلى النصر قادمًا من نادي الوحدة على سبيل العارة.

سيغيب اللاعب البرازيلي عن مباراة الرائد بسبب الإصابة، وبالتالي سيتأثر خط وسط الفريق الكروي الأول للنصر غدًا.

وأبدى جمهور النصر قلقه من كثرة إصابات اللاعب أنسيلمو، مبدين غضبهم من رحيل اللاعب بيتروس الذي أثر بشكل سلبي على الفريق الكروي الأول.

سؤال مثير لإدارة النصر:

وفي سياق آخر، وجه الناقد الرياضي والإعلامي عادل الملحم سؤالًا مثيرًا لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر؛ وذلك بسبب التغييرات الإدارية التي حدثت في الفريق بعد تراجع نتائج الفريق الكروي الأول.

وغرد الملحم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل يضر الإدارة أن تخرج وتصرح عن ما يجري للفريق؟ موقع النصر ما زال يعيد لنا فيديوهات الصيف، دخول اللاعبين للملعب، ضحكات تاليسكا وخلافه”.

وأضاف الملحم: ”من حق عشاق المدرج الشمالي أن يعرفوا مصير مدرب الفريق الجديد، هل يعقل أن تصبح الأمور سكتم بكتم؟! غدًا يلعب الأصفر بدون مدرب هل يعقل هذا يا إدارة؟!”.