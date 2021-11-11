ألمح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول في ريال مدريد الإسباني، إلى أنه سيرفض تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

لماذا يُفضل أنشيلوتي البقاء في الريال ؟

وكان المدرب الإيطالي المخضرم تولى تدريب ريال مدريد بداية الموسم الحالي خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتحدث مدرب ريال مدريد قائلًا لـ صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أحب تدريب الأندية أكثر من المنتخبات، قد أفكر في هذا الأمر ولكنني لا أعتقد أنني سأترك الريال من أجل المنتخب”.

بنزيما سيقاتل لنيل الكرة الذهبية:

وأضاف مدرب الريال: “يجب على بنزيما أن يُقاتل إذا أراد الفوز بالكرة الذهبية، لأنه سيجد منافسًا شرسًا مثل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي”.

وكان المنتخب الإيطالي تُوج ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية في يوليو الماضي على المنتخب الإنجليزي وتحت قيادة المدرب المخضرم روبيرتو مانشيني.