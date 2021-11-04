قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيكون هو الخاسر الأكبر، وذلك بعد رفض استئناف العميد بشأن نيل الرخصة الآسيوية.

الاتحاد الآسيوي هو الخاسر !

وتحدث الحائلي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” عبر قناة MBC Action قائلًا: “قدمنا الاستئناف لـ الآسيوي وهو الخاسر لأن العميد هو كبير آسيا”.

وأضاف الحائلي: ” كان لدينا بعض الالتزامات المالية قمنا بتسديدها ثم تقدمنا بالاستئناف ولكن تقدمنا بالاستئناف بعد مرور المدة المسموح بها”.

العميد مشواره طويل

وتابع رئيس النادي: ” العميد لا يزال مشواره طويلًا في الدوري، ولكننا سعداء بالعودة للصدارة مجددًا”.

يذكر أن العميد متواجد في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني.

وسيواجه العميد، فريق الهلال بالجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري.