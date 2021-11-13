يتخوّف المواطنون في أوروبا من إعادة فرض الحكومات لإجراءات الإغلاق، بعد الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19.

ويأتي تخوف المواطنين الأوروبيين من إعادة فرض القيود بعدما باتت القارة العجوز، بؤرة لتفشي كوفيد-19.

أعلى مستوى منذ إبريل 2020:

وطبقًا لإحصائيات “رويترز”، تمثل أوروبا أكثر من نصف الإصابات في متوسط سبعة أيام على مستوى العالم ونحو نصف أحدث الوفيات، وهو أعلى مستوى منذ إبريل في العام الماضي عندما اجتاح كورونا إيطاليا لأول مرة.

وتأتي هذه المخاوف الجديدة وسط تباطؤ حملات تطعيم ناجحة قبيل فصل الشتاء وموسم الإنفلونزا.

وتلقى نحو نصف سكان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج، جرعتي لقاح كورونا وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لكن الوتيرة تباطأت في الشهور الماضية.

وبلغت نسبة تلقي اللقاحات في بلدان جنوب أوروبا نحو 80 في المائة، لكن التردد يعرقل حملات التطعيم في وسط وشرق أوروبا وروسيا مما يؤدي إلى تفشٍّ قد يضغط على أنظمة الرعاية الصحية.