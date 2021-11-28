تبحث إدارة النادي الأهلي عن إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.

سبب يمنع الأهلي حاليًا من إقالة هاسي

وترغب إدارة الراقي في إقالة هاسي والبحث عن بديله ولكن بشرط توفر المال، بسبب أزمة مالية يُعاني منها الراقي خلال الفترة الحالية.

وتمكن الراقي فقط من تحقيق 3 انتصارات في 13 مباراة، منذ انطلاق الموسم الجديد بدوري المحترفين، فيما حقق 6 تعادلات و4 هزائم، ليحتل المركز التاسع، كما حقق هاسي أسوء بداية مع الأهلي في تاريخ المسابقة، بعد تحقيق 5 تعادلات متتالية ثم خسارتين في أولى 7 جولات.

رئيس الأهلي يعلق على حال الفريق

وكان ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة الراقي علّق على الأوضاع الحالية التي يمر بها الفريق الكروي الأول فغرد عبر “تويتر” قائلًا: “جمهورنا الغالي أعلم تماماً حجم عدم الرضى عن نتائج الفريق وهو أمر نشارككم فيه بذات المقدار وأكثر، لم نترشح في هذا الوقت الصعب والديون الكبيرة المرحلة لنا ونحن نجهل ما سنواجه من صعوبات ومعوقات كبيرة ،

لكن ليعلم الجميع أننا لن ننحني أمامها وسنصل إن شاء الله إلى هدفنا وهدفكم جميعاً”.

وأضاف النفيعي: “لكل مشجع أهلاوي مكانة خاصة ولن نصل في مجلس الإدارة إلى مرحلة الرضا عن عملنا حتى نرى الابتسامة قد عادت إلى كل مشجع أهلاوي وهذا وعد قطعناه على أنفسنا وسنصل إليه بعد توفيق الله أولاً ثم بدعمكم ووقفتكم خلفنا”.