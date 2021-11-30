رصد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها 33 حالة إصابة مؤكدة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” من قبل دول دول في الاتحاد الأوروبي: هي النمسا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

حالات محتملة:

وقال المركز في بيان له اليوم : ” إنه تم الإبلاغ عن عدد من الحالات المحتملة من جميع أنحاء القارة، لكنها ما تزال قيد التحقيق.

وأضاف أن جميع الحالات المؤكدة تعود إلى أشخاص كانوا قد سافروا إلى دول أفريقية، حيث قام البعض برحلات متصلة في وجهات أخرى بين أفريقيا وأوروبا.

وأفاد بأن جميع الحالات التي توافرت عنها معلومات جاءت دون أعراض، أو كانت خطورتها خفيفة، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات خطيرة ولا وفيات بين هذه الحالات حتى الآن.