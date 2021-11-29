قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين بسبب انتشار المتحور الجديد لكوفيد 19 أو ما يطلق عليه أوميكرون، الذي يعتقد أنه ظهر أولًا في جنوب إفريقيا، إلا أن تعليق الرحلات لا يشمل إفريقيا فقط.

وطعم المغرب أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.

وقالت الحكومة المغربية في بيان يوم أمس الأحد: إنه سيتم إيقاف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الاثنين بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19.

إلغاء الرحلات المباشرة:

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية: إنه “تقرر إلغاء جميع الرحلات المباشرة إلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 29 نوفمبر الحالي، بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 أوميكرون (1.1.529)، خاصة في أوربا وإفريقيا، وحفاظًا على المكتسبات التي حققها المغرب في مكافحة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين”.

وأضاف البيان أن “تقييم الوضع سيبقى قائمًا باستمرار لمواجهة المتطلبات الضرورية”.

وكان المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.