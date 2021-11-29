قالت وزارة الصحة الفرنسية، الأحد: إنها رصدت 8 حالات إصابة محتملة بمتحور كوفيد الجديد أوميكرون في أنحاء البلاد.

وتابعت الوزارة في بيان أن الأشخاص الذي يشتبه بإصابتهم بالمتحور الجديد، قدموا من دول جنوب إفريقيا.

بوتسوانا:

وأعلنت بوتسوانا، أمس الأحد، أنها سجلت 19 إصابة بالمتحورة أوميكرون الجديدة لفيروس كوفيد، منذ رصدها أول مرة.

13 حالة:

وقد واصل المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” انتشاره في مختلف أرجاء العالم، الأحد، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أشد عدوى مقارنة بمتحور سارس كوف-2، أو ما إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.