اختتمت الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات “أيامى” مساء أمس الثلاثاء المرحلة الأولى من برامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج “عريس وعروس المستقبل “.

المرحلة الأولى من برنامج أيامى

وأكدت المشرفة على القسم النسائي للجمعية هيا الناصر أن المرحلة الثانية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل وستكون للشباب في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بجنوب الرياض بينما للفتيات ستقدم الدورات في مقر لجنة التنمية بحي الربيع، مضيفة أن الهدف من تغيير المقرات هو التسهيل على المشاركين الالتحاق بها في المكان والوقت المناسبين لهم، حيث وصل عدد المشاركين في المرحلة الأولى إلى 48 مشاركًا ومشاركة والهدف الوصول إلى 200 مستفيد ومستفيدة خلال المراحل الأربع.

عروض ومكافآت

وأشارت الناصر أن الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة ستقدم جوائز قيمة من بينها ليالي فندقية لليلة العمر وغيرها في نهاية كل برنامج من خلال دخول السحب للجنسين.

ونوهت الناصر، على ضرورة متابعة حسابات الجمعية الرسمية والموقع الإلكتروني لمعرفة المستجدات وآلية التسجيل والمحاور وغيرها متمنية للمشاركين بفئتيه التوفيق في الحياة المقبلة.

يذكر أن المرحلة الأولى قدمت في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بحي الملك فهد للفتيات؛ ومقر لجنة التنمية الاجتماعية بحي الربيع للشباب.