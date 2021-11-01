نجح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الكروي الأول بـ ميلان الإيطالي في إحراز الهدف رقم 400 له في مسيرته الكروية، وذلك على مستوى الدوريات الكبرى التي شارك فيها.

إبراهيموفيتش يصنع التاريخ

وكان اللاعب السويدي صاحب الـ40 عامًا سجل الهدف الأول في شباك روما خلال مباراة الفريقين أمس الأحد في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وقالت شبكة Squawka المختصة بالإحصائيات إن نجم ميلان وصل لهدفه رقم 400 على مستوى الدوريات الكبرى التي شارك بها حيث لعب زلاتان في الدوري الإسباني مع برشلونة وفي الدوري الإيطالي مع إنتر وجاره ميلان ويوفنتوس ولعب كذلك في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد وفي الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الشبكة على أن إبراهيموفيتش وصل إلى نقطة فارقة في مسيرته بإحرازه 400 هدف وهو في سن الأربعين.

يذكر أن زلاتان سجل أول هدف له بالدوريات الكبرى في أكتوبر من عام 1999.

رقم قياسي لفريق ميلان

وبوقت سابق، نجح الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في تحقيق رقم مميز، وذلك بعد الفوز على نادي روما في الجولة الحادية عشرة في الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta للإحصائيات فإن الروسونيري أصبح رابع فريق بتاريخ الدوري الإيطالي يفوز في 10 مباريات من أصل أول 11 جولة في الدوري الإيطالي بعد فرق روما ويوفنتوس ونابولي.