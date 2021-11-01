أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة خدمة الاستشارات الطبية عبر تطبيق صحتي.

تسهيل واختصار:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تسهيلًا لك، واختصارًا لطريقك. بكل يُسر أصبحت خدمة الاستشارات الطبية متاحة عبر تطبيق صحتي.

ويمكن تحميل تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي: هنا.

ما هو تطبيق صحتي؟

يذكر أن صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي.