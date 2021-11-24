أعلن حرس الحدود عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

إحباط محاولات تهريب (894) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرص إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا و(165) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

⁧#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Ufw1qxWmBG — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 24, 2021

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.