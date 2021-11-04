بدأت بلدية أحد رفيدة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حول احترام فن القط العسيري – الذي يعتبر من مميزات المنطقة وموروثها الشعبي ومن أصالة التاريخ لها – بعدم وضعه علي حاويات النظافة التابعة لأمانة منطقة عسير وبلدياتها وبمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

تغيير الاسم تقديرًا لقبائل أحد رفيدة

وكانت البلدية وتقديرًا لاسم قبائل رفيدة بدأت في وضع المسمى على الحاويات والأكياس، لكن احترامًا للقبائل فقد وجّه رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة المهندس حسن بن مضواح القحطاني القسم المختص بالبلدية بإلغاء الاسم السابق وعدم وضعه علي حاويات وأكياس النظافة، والاكتفاء بوضع اسم بلدية الأحد فقط.

تحسين العلاقة بين الوطن والمواطن

وأوضح رئيس البلدية أن ذلك يأتي من منطلق علاقة الوطن بالمواطن بتحسين جودة العلاقة بين الوطن والمواطن، كذلك تم الدهان للحاويات وطمس العبارات السابقة مع الالتزام بتطبيق مواصفات تحسين المشهد الحضري بإزالة التشوهات البصرية بالمحافظة والمراكز والقرى.