أعلن المنتخب السعودي قبل قليل عن أن الحارس فواز القرني لم يتواجد في التشكيلة الأساسية لـ مباراة السعودية وأستراليا بسبب إصابته في الفخذ الأيمن.

سبب غياب فواز القرني

وجاء بيان المنتخب السعودي كالتالي: “تعرض الحارس فواز القرني لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة أمام أستراليا اليوم”.

تشكيلة المنتخب السعودي

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي كشف عن تشكيلة الأخضر لمواجهة أستراليا حيث جاءت مكونة من : “محمد الربيعي بحراسة المرمى، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان”.

أما قائمة الاحتياط لدى الأخضر فجاءت مكونة من : “زيد البواردي، نواف العقيدي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي الأسمري، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، صالح الشهري، عبدالرحمن العبود”.

المنتخب السعودي ينتظره رقم قياسي اليوم في حال الفوز على أستراليا، حيث سبق وأن حقق الأخضر 9 انتصارات متتالية تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد وفي حال الفوز على أستراليا ثم فيتنام فسيكون المنتخب السعودي قد عادل رقم المنتخب الأسترالي بتحقيق 11 فوزًا متتاليًا في تصفيات كأس العالم.