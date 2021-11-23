أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

عزل ذاتي:

وأوضح المكتب أن كاستكس يخضع لعزل ذاتي.

وفي يونيو الماضي، خضع رئيس الوزراء الفرنسي للحجر الصحي بعد أن كشفت الفحوصات أن زوجته مصابة بفيروس كورونا.

وعزل كاستكس نفسه للمرة الأولى في سبتمبر 2020 إثر مخالطته مدير تور دو فرانس كريستيان برودوم وللمرة الثانية في ديسمبر بعد مخالطته الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية بدء الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا في البلاد.

الموجة الخامسة:

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل آتال: إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة “فجائية”، مشيرًا إلى “زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80%”.

وتابع: “أعتقد أننا نسجل متوسط ​​17000 حالة في اليوم، بمعدل يبلغ اليوم 164 حالة لكل 100000 نسمة”، موضحًا أن “معدل الإصابة هذا كان عند 100 في بداية الأسبوع الماضي “.