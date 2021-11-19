أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، عن إصابة مدربه الإنجليزي إيدي هاو مدرب الفريق الكروي الأول بفيروس كورونا.

مدرب نيوكاسل لن يتواجد أمام برينتفورد:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن إيدي هاو لن يتواجد في مباراة الغد ضد فريق برينتفورد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أبناء المدرب إيدي هاو المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد خمس نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، تولى إيدي هاو تدريب النادي الإنجليزي العريق خلفًا للمدرب ستيف بروس.

وعلق هاو على توليه مهمة تدريب نيوكاسل قائلًا: ”إنه لشرف كبير لي، وأن أكون جزءًا من تاريخ نيوكاسل إنه لأمر رائع”.

وتابع هاو: “إنها فرصة رائعة لي وأريد توجيه الشكر لمُلاك النادي على ثقتهم الكبيرة في لأقود الفريق، وأنا متشوق لكي أبدأ الرحلة”.

وسبق للمدرب هاو تدريب أندية بورنموث الإنجليزي مرتين خلال الفترة من 2008 إلى 2011 ومن 2012 إلى 2020، ثم درب نادي بيرنلي الإنجليزي لمدة عام من 2011 إلى 2012.

الفريق يعاني بـ جدول الترتيب

وكان الفريق تعادل مع فريق برايتون بهدف لكل فريق في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، كما يتواجد حاليًّا بالمركز الـ19 ”قبل الأخير” برصيد خمس نقاط.