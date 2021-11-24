أعلنت سلطات زيمبابوي إصابة 13 سجينًا بصاعقة برق ضربتهم أثناء تناولهم وجبة الغداء في سجن شمالي غرب البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم السجن بيتر شابراغندا في تصريح لوكالة “فرانس برس”: إن “الحادثة وقعت الجمعة في سجن في بلدة هوانغي”.

وأضاف أن “السجناء كانوا في باحة السجن” عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11:30 صباحًا (9:30 بتوقيت جرينيتش).

4 في حالة خطرة:

ونقل السجناء إلى المستشفى، حيث تبين أن أربعة منهم حالتهم خطرة، فيما التسعة الآخرون حالتهم مستقرة.

وكثيرًا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.