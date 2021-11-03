أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة رفحاء عن الجوامع التي سيقام فيها صلاة الاستسقاء يوم غد الخميس.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أصدرت تعميمًا لجميع فروعها بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

موعد صلاة الاستسقاء

جاء ذلك تزامنًا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ حسب تقويم أم القرى.

وتضمّن التعميم التأكيد على منسوبي المساجد بتهيئة الجوامع لاستقبال المصلين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.