كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول القابضة خالد الحصان، عن موعد إعلان النطاق السعري وطرح أسهم المجموعة للاكتتاب والتداول في السوق المالية.

وقال الحصان في مداخلة مع قناة العربية إن النطاق السعري سوف يعلن يوم 21 نوفمبر الجاري لمدة 6 أيام متوقعًا بدء تداول الأسهم في السوق المالية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.

وأضاف الحصان ” حققنا 477 مليون ريال كأرباح صافية لأول 9 أشهر من 2021، ومجموعة تداول تستهدف توزيع 70% من أرباحها ما لم يكن هناك مشاريع استثنائية”

تفاصيل طرح أسهم تداول القابضة

وتعتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما ستكون جميع أسهم الاكتتاب سيتم طرحها أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10%، للأفراد.

موافقة السوق المالية

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 21/09/2021م، كما حصلت على موافقة السوق المالية على طرح (36,000,000) سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة، ومن المتوقع أن يتم إعلان نشرة الإصدار خلال الساعات القادمة.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.