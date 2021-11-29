أعلن مركز التحكم المروري في الجبيل عن إغلاق طريق الخميس مع طريق 6 بحي الفناتير بشكل مؤقت اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقال المركز إن الإغلاق سوف يستمر حتى يوم الثلاثاء 7/12/2021 داعيًا سالكي الطريق إلى التقيد بالمسارات البديلة.