أعلن الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالإتجاهين؛ لوجود أمطار غزيرة حرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار:

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة قد تصل إلى 50 كم/ ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئين الأوسط والجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.