أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق طريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، واستمرار هطول الأمطار.

#فيديو 🎥

أمطار #الهدا

اليوم الخميس 6 ربيع الثاني 1443هـ

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تصوير : ماجد عسيري

.#الطايف_الان pic.twitter.com/3rWBgtW93V

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2021

سحب رعدية ممطرة

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غربًا بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.