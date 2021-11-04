أكدت الفنانة إلهام علي، أن عملها في فيلم تشيللو المأخوذ من رواية بنفس الاسم لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، هو نقطة تحول جديدة في مسيرتها الفنية.

فريق عالمي:

وقالت إلهام في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: مو بس سعيدة، أنا فخورة بوجودي بهذا العمل، طاقم عالمي عربي وخطوة مهمة في مسيرتي.

وأضافت الفنانة: وجودي بينهم يعني نقطة تحول جديدة.. تعلمت منها كثيراً واستفدت أكثر والأهم من هذا كله.. معالي المستشار أعطاني الثقة، وهذا بحد ذاته شهادة سأعتز بها دائماً.

وتابعت إلهام علي: بإذن الله حنّا قدها ودائماً نقول: طموحنا عنان السماء.

وقبل أيام أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن الانتهاء من تصوير آخر مشهد في فيلمه الأول “تشيللو”.

أجواء سرية:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول تشيللو الذي استغرق الإعداد له شهورًا وتم تصويره في 8 أسابيع.

أضاف: 70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا و30% في أوروبا بشركة وطنية سعودية.