أعلن الدفاع المدني عن إنقاذ شخص علق في إحدى اللوحات الإرشادية.

إنقاذ العالق:

وقال المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة- ولله الحمد.