أعلن الدفاع المدني عن إنقاذ شخص علق في إحدى اللوحات الإرشادية.
إنقاذ العالق:
وقال المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة- ولله الحمد.
أعلن الدفاع المدني عن إنقاذ شخص علق في إحدى اللوحات الإرشادية.
وقال المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة- ولله الحمد.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً