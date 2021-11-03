نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنقاذ ثلاثينية تعاني من سمنة مفرطة وقد أجرت عملية تكميم قبل سنوات وتم إجراء عملية تحويل مسار المعدة وتكللت بالنجاح وغادرت المستشفى.

تحويل مسار المعدة:

أوضحت صحة جازان أن فريقاً طبياً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إجراء أول عملية لتحويل مسار المعدة بواسطة جهاز المنظار الجراحي لمريضة ثلاثينية تعاني من سمنة مفرطة بوزن 180 كيلو جرام.

سمنة مفرطة:

وذكرت أن الفريق الطبي استقبل مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً عن طريق العيادات الخارجية، وكانت تعاني من سمنة مفرطة بوزن 180 كيلو جرام، وكتلة 55، كانت قد أجرت عملية تكميم قبل بضع سنوات بإحدى المستشفيات لم تتكلل بالنجاح، وبعد إجراء الفحوصات الطبية ودراسة حالة المريضة تبين فشل عملية التكميم السابقة، مما تقرر إجراء عملية جراحية تم فيها تحويل مسار المعدة بواسطة جهاز المنظار تكللت بالنجاح، وبعد المتابعة الصحية لها غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.