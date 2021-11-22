رحبت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا ( إيغاد ) بالاتفاق الموقع بالخرطوم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.

وأضافت الهيئة أن الأمين العام للهيئة ورقنة غبيهو أعرب في بيان عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الموقع بالخرطوم إلى تشكيل حكومة شاملة، مشيرًا إلى استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن “ايغاد” هي هيئة حكومية أفريقية شبه إقليمية أُسست عام 1996 وتتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتضم كلاً من: السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا.