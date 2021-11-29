كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد مدرب فريق ضمك، كريسمير ريزيتش.

الانضباط تعاقب ريزيتش:

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها، إلى أن المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش قام بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة الفتح ضد ضمك، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم اللقاء.

ولفتت إلى أن ريزيتش خالف المادة (46-2-1) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، لتقرر إيقافه لمدة مباراتين في جميع اللقاءات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة تُقدر بـ20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

ضمك يتعادل مع الفتح:

وحل ضمك ضيفًا على الفتح في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/ 5، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع فارس الجنوب رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى 13 نقطة في المركز العاشر.